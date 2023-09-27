Kayseri'de Teras Düzenlemesi Yapan Kişi Düşerek Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, evinin terasında saksıları düzeltirken dengesini kaybederek beton zemine düştü ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 4. kattaki evinin terasında saksıları düzeltirken düşerek beton zemine çakılan şahıs hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Sahabiye Sahallesi Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın son katında meydana gelen olayda, terasta saksıları düzelttiği öğrenilen Mehmet Üzel (48), dengesini kaybederek beton zemine çakıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan Mehmet Üzel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ