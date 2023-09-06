Kayseri'de tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasının hurdalık bölümünde çıkan yangın, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Kayseri'de bir tekstil fabrikasının hurdalık bölümünde çıkan yangın söndürüldü.
Merkez Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasının bahçesinde bulunan hurdalık bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: AA / Yaşam