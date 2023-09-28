Kayseri'de taksiye çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletin taksiye çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi, yanındaki kişi ise yaralandı. Kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde taksiye çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, yanındaki kişi yaralandı.
Irak uyruklu İ.A. yönetimindeki 31 MB 3716 plakalı motosiklet, Kocasinan Bulvarı'nda K.T'nin kullandığı 38 T 1390 plakalı taksiye çarptı.
Motosiklet sürücüsü İ.A. kaza yerinde hayatını kaybetti.
Motosiklette bulunan ve yaralanan A.İ. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam