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Kayseri'de Taksi Durağında Ölü Bulunan Kişi

Kayseri'de yürüyüşe çıkan bir kişi, dinlenmek için girdiği taksi durağında ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.