Kayseri'de Taksi Durağında Ölü Bulunan Kişi
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Yaşam Haberleri
Kayseri'de yürüyüşe çıkan bir kişi, dinlenmek için girdiği taksi durağında ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kayseri'de bir kişi dinlenmek için girdiği taksi durağında ölü bulundu.
İddiaya göre, Alparslan Mahallesi'nde eşiyle yürüyüşe çıkan A.S, (77) dinlemek için taksi durağına girdi.
Yürüyüşe devam eden karısı, taksi durağına döndüğünde kocasının hareketsiz yattığını gördü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri A.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
A.S'nin cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam