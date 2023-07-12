Kayseri'de su tankında mahsur kalan kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, temizlik yapmak için girdiği su tankında mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.