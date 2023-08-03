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Kayseri'de sıkışan koyun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir koyunun başı duvardaki deliğe sıkıştı. İtfaiye ekipleri, duvarı kırarak koyunu kurtardı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde başı duvardaki deliğe sıkışan koyun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Erenköy Mahallesi 1468. Sokak'ta bir koyunun başı, ahır duvarındaki deliğe sıkıştı.

Hayvan sahibi ve komşuları, koyunu sıkıştığı yerden çıkaramayınca Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi.

Ekipler, duvarın bir kısmını kırarak koyunu kurtardı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Yaşam

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