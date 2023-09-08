Kayseri'de Şevki Eren Albayrak Camii ve Kur'an Kursu açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile hayırseverler iş birliğinde yapılan Şevki Eren Albayrak Camii ve Şevki-Nurver Albayrak Kur'an Kursu'nun açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, camilerin özel anlarımızı paylaştığımız ve huzur bulduğumuz yerler olduğunu belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile hayırseverler iş birliğinde yapımı tamamlanan Şevki Eren Albayrak Camii ve Şevki-Nurver Albayrak Kur'an Kursu'nun açılışında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Camiler bizim en özel anlarımızı paylaştığımız yerler, huzur bulduğumuz yerler" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever iş birliğinde yapımı tamamlanan Şevki Eren Albayrak Camii ve Şevki-Nurver Albayrak Kur'an Kursu'nun açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Özhaseki, hayırseverlere teşekkür ederek, "Çok güzel bir camimizin açılışını birlikte yapıyoruz. Mimarisi de güzel olmuş, anlam dolu bir işaretle yola çıkılmış. Cenab-ı Hakk içinin müşterisini de bol etsin. Gelen insanları da feyzinden, bereketinden eksik etmesin inşallah. Çünkü camiler bizim en özel anlarımızı paylaştığımız yerler, huzur bulduğumuz yerler. Oraların da güzel olması, anlam dolu olması hepimizi sevindirir. Hayırseverlerimizden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Kayseri'nin hayırseverlikte geldiği noktaya da dikkat çeken Özhaseki, " Kayseri'mizde hayırseverlik üzerine o kadar konuştuk ki Allah hemşehrilerimizden razı olsun. Çalışıyorlar, gayret ediyorlar, kazanıyorlar, sonunda da toplumla paylaşıyorlar. Hiç tanımadıkları insanların istifadesine sunuyorlar. Yaptığınız bu hayır eserinden dolayı Allah kabul etsin diye dua ediyorum" dedi.

Kayseri'nin gelişip güzelleştiğini, hayırseverleriyle ve güzelliklerle anıldığını vurgulayan Büyükkılıç, "Sahiplenme duygusunu oluşturacak şekilde şehrimize, insanımıza sahip çıkmak, hayırseverlerimizi hayırla yad etmek bizim olmazsa olmazımızdır. Değerli bakanımızın önderliğinde Kayseri'mizin çok iyi noktaya geldiğini biliyoruz. O anlayış içerisinde milletvekillerimizle, sivil toplum teşkilatlarımızla, belediye başkanı kardeşlerimizle, cevval, gayretli, her zaman yapıcı yaklaşan değerli valimizle bu şehrimizi daha iyi konuma taşımak, daha iyi anılmasını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, bu güzel eserde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Hayırseverimizi tebrik ederek, teşekkür ederken, Kayseri Büyükşehir Belediyemizin çok değerli, gayretli ekibine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu güzel eserin şehrimize, semtimize, mahallemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kayseri protokolü dualar eşliğinde kurdele kesimi yaparak, Şevki Eren Albayrak Camii ve Şevki-Nurver Albayrak Kur'an Kursu'nun açılışını yaptı. - KAYSERİ