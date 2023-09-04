Kayseri'de Sel ve Su Baskınlarına Karşı Büyükşehir Belediyesi Ekipleri Çalışmalarını Sürdürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, aşırı yağıştan kaynaklı sel ve su baskınlarının olumsuz etkilendiği bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, Büyükşehir Belediyesi vatandaşın mağdur olmaması amacıyla yoğun mesai harcıyor. Ekipler, ev ve iş yerlerinin yanı sıra cadde ve sokaklarda kapanan ızgara ve mazgalları açıp, yağmur suyunun getirdiği birikintileri temizliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde aşırı yağıştan kaynaklı sel ve su baskınlarının olumsuz etkilendiği bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, Büyükşehir Belediyesi vatandaşın mağdur olmaması amacıyla yoğun mesai harcıyor. Kent merkezi ile ilçelerde yaşanan sel ve su baskınlarında zarar gören bölgelerde ekipler koordineli bir şekilde çalışarak sel sularını tahliye ediyor. Ekipler; çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürürken, vatandaşlardan gelen taleplere hızlı bir şekilde müdahale ederek yaşanan olumsuzluğun izlerini silmek için gece gündüz demeden 7/24 esasına göre mesaiye devam ediyor.

Ekipler, ev ve iş yerlerinin yanı sıra cadde ve sokaklarda kapanan ızgara ve mazgalları açıp, yağmur suyunun getirdiği birikintileri temizliyor. - KAYSERİ