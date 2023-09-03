Kayseri'de Sağanak Yağmur Sel Felaketine Yol Açtı

Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur nedeniyle 4 ilçede sel meydana geldi. Yağmurun şiddetiyle yollar göle döndü ve dere yatakları taşarak sele neden oldu. Araçlar ve ekili araziler zarar gördü.

KAYSERİ'de, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur kent genelinde etkili oldu. 4 ilçede sağanak yağmur nedeniyle sel meydana geldi.

Kayseri'de akşam saatlerinde sağanak yağmur başladı. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur, kent genelinde etkili oldu. Yollar sağanak yağmur nedeniyle göle döndü. Yeşilhisar, Pınarbaşı, Hacılar ve Bünyan ilçelerinde sağanak yağmur nedeniyle bazı bölgelerde dere yatakları taşarak, sele neden oldu. Sel nedeniyle araçlar ve ekili araziler zarar gördü. Vatandaşlar sel sularını cep telefonları ile görüntüledi. (DHA)