Kayseri'de Otobüs ve Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 20 Yaralı
Kayseri-Malatya kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Adıyaman Ünal Turizm'e ait yolcu otobüsü ile bir otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Kayseri'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Kayseri-Malatya kara yolunun 34. kilometresinde, Adıyaman Ünal Turizm'e ait, O.G yönetimindeki 02 AAS 719 plakalı yolcu otobüsü ile E.K. idaresindeki 19 AE 823 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile yanındaki S.K.B yaşamını yitirdi, 20 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam