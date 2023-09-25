Kayseri'de Otobüs ve Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 20 Yaralı

Kayseri-Malatya kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Adıyaman Ünal Turizm'e ait yolcu otobüsü ile bir otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.