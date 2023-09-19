Kayseri'de müstakil evin bahçesinde başlayıp bitişikteki eve sıçrayan yangın söndürüldü
Köşk Mahallesi Eser Sokak'ta tek katlı müstakil evin bahçesinde çıkan yangın, bitişikteki eve de sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kayseri'de müstakil evin bahçesinde başlayıp bitişikteki eve sıçrayan yangın söndürüldü.
Köşk Mahallesi Eser Sokak'ta tek katlı müstakil evin hurda ve kağıt malzeme bulunan bahçesinde yangın çıktı. Evi saran alevler, bitişindeki evin çatısına da sıçradı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
İki evde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Yaşam