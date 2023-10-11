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Kayseri'de Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.