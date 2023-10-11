Kayseri'de Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı
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Yaşam Haberleri
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam