Kayseri'de Mimarsinan Evliyalar Günü Pilav Etkinliği Düzenlendi
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Melikgazi Belediyesi tarafından Mimarsinan beldesinde gerçekleştirilen 645. Mimarsinan Evliyalar Günü ve Pilav Etkinliği kapsamında yaklaşık 70 kişi tarafından 50 kazanda etli bulgur pilavı pişirilerek vatandaşlara dağıtıldı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı konuşmada, etkinliğin birlik ve beraberliği artırdığını söyledi.
Kayseri'de Melikgazi Belediyesince Mimarsinan Evliyalar Günü Pilav Etkinliği düzenlendi.
Mimarsinan beldesi Mimar Sinan Evliyalar bölgesinde gerçekleştirilen 645. Mimarsinan Evliyalar Günü ve Pilav Etkinliği kapsamında mevlit okundu, dua edildi. Çok sayıda vatandaş alanda çadır kurdu, piknik yaptı.
Yaklaşık 70 kişi tarafından 50 kazanda etli bulgur pilavı pişirilerek vatandaşlara dağıtıldı.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı konuşmada, yıllardır gerçekleştirilen etkinliğin birlik ve beraberliği artırdığını söyledi.