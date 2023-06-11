Kayseri'de Mimarsinan Evliyalar Günü Pilav Etkinliği Düzenlendi

Melikgazi Belediyesi tarafından Mimarsinan beldesinde gerçekleştirilen 645. Mimarsinan Evliyalar Günü ve Pilav Etkinliği kapsamında yaklaşık 70 kişi tarafından 50 kazanda etli bulgur pilavı pişirilerek vatandaşlara dağıtıldı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı konuşmada, etkinliğin birlik ve beraberliği artırdığını söyledi.