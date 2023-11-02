Kayseri'de meydana gelen midibüs kazasında 15 kişi yaralandı. Kazanın olduğu bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kayseri'de midibüs devrildi: 15 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'de midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Niğde karayolu 51. kilometre Yahyalı yol ayrımında meydana gelen kazada A.D.'nin sürücüsü olduğu 50 UG 202 plakalı midibüs yol kenarına devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 23 kişinin bulunduğu midibüste yaralanan 15 kişi, ambulanslarla Yeşilhisar ve Yahyalı Devlet Hastaneleri'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.