Kayseri'de Mağaza Açılışında İzdiham

Kayseri'de bir mağazanın açılışında kadınlar indirimli ürünler için birbirleriyle yarıştı. Mağaza sahibi, şubeleşme planları olduğunu belirtti.

Kayseri'de bir mağazanın açılışında izdiham yaşandı. Kadınlar, indirimli ürünleri alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Adana'da uzun yıllardır faaliyet gösteren Ufuk Doyuran'a ait Televole Mağazası, Kayseri'nin merkez Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 5. şubesini açtı. Saat 09.00'da açılan mağazadaki indirimli kıyafetleri almak için kadınlar sabahın 5'inde sıraya girdi. Kurdele kesiminin ardından kepenklerin kaldırılmasıyla birlikte kadınlar mağazaya adeta akın etti. Bu sırada birçok kadın indirimli kıyafetleri almak için birbirleriyle yarıştı.

İHA muhabirine bilgi veren mağaza sahibi Ufuk Doyuran, "20 yıllık bir işletmeyiz. 20 yıldır bu mağaza tüm Adanalılara hitap ediyordu. İlk şehir dışı mağazamızı da Kayseri'ye açtık. İnşallah çok kısa sürede tüm Türkiye'de şubeleşeceğiz. Her ile bir mağaza sloganıyla yola çıktık. Bu fiyatlar uzun süre geçerli olacak. İnsanlar çok güzel ilgi gösteriyor bizlere. Herkesi bekliyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ