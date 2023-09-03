Kayseri'de kuvvetli yağış nedeniyle oluşan selde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Kayseri'de akşam saatlerinden itibaren başlayan kuvvetli yağışlar sonucu oluşan selde mahsur kalan 2 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Sel nedeniyle birçok dere taştı, yollar çöktü ve araçlar hasar gördü.