Kayseri'de kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Forum Kayseri AVM su altında kaldı

Kayseri'de etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Forum Kayseri AVM'yi su bastı.

Şehirde akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış su taşkınlarına neden oldu. Bazı ev ve işyerlerini su basarken, Sivas Caddesi üzerinde bulunan Forum Kayseri AVM'yi de su bastı. AVM'nin çatısından akan sular nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı iş yerleri de basan su nedeniyle zarar gördü. - KAYSERİ