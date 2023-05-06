Kayseri'de kediye malayla saldıran çocuk yakalandı

Kayseri'de bir çocuk, kediye malayla vurarak eziyet ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı ve çocuk yakalandı. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAYSERİ'de, kediye malayla vurarak eziyet ettiği anlar, güvenlik kameralarına yansıyan A.Y. (14), polis tarafından yakalandı.

Olay, 3 Mayıs'ta, Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki İŞKUR bahçesinde meydana geldi. A.Y. adlı çocuk, belediye çalışanlarının bıraktığı malayı yerden alıp bahçeye girdi. A.Y., burada gördüğü kediyi yakalayıp, elindeki malayla vurdu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Anbar Mahallesi Yalova Sokak'ta yolda yürürken yakalanan A.Y., işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.