Kayseri'de Kafası Konserve Kutusuna Sıkışan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Kafası konserve kutusuna sıkışan Kedi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kocasinan ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesi Şinasi Caddesi üzerinde bir vatandaş, kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi görünce itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede ihbarı değerlendiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kestikleri konserve kutusundan kedinin kafasını çıkardı. Konserve kutusundan kurtulan kedi doğal ortamına bırakıldı.

Kayseri Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 17 istasyon, 55 araç ve 347 personel ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale edebilirken, yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevini başarıyla sürdürüyor. - KAYSERİ