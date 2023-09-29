Kayseri'de İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalede işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.
M.K. (67), Ambar Mahallesi'nde çalıştığı apartman inşaatında asansör boşluğuna düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 5 metre yüksekten düşen M.K'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaynak: AA / Yaşam