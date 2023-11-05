Kayseri'de Hurda Malzemelerin Bulunduğu Evde Yangın Çıktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan hurda malzemelerle dolu müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak evde hasar meydana geldi.

Kayseri'de hurda malzemelerin bulunduğu müstakil evde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Merkez Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi'ndeki Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde bulunan ve hurda malzemelerle dolu müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.