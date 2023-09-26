Kayseri'de hamile kadın çamaşır asarken balkondan düştü
Kayseri'nin Aydınlıkevler Mahallesi'nde çamaşır asarken dengesini kaybeden hamile bir kadın yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan kadının 8 aylık hamile olduğu belirtildi.
Kayseri'de çamaşır asarken evinin balkonundan düşen hamile kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi Fulya Sokak'ta 1. kattaki evinin balkonuna çamaşır asan Suriye uyruklu E.A. (37) dengesini kaybederek düştü.
Yaralanan kadın, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kadının 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Yaşam