Kayseri'de hamile kadın çamaşır asarken balkondan düştü

Kayseri'nin Aydınlıkevler Mahallesi'nde çamaşır asarken dengesini kaybeden hamile bir kadın yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan kadının 8 aylık hamile olduğu belirtildi.