Kayseri'de Güvercinini Yakalamak İsterken Çatıdan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti
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Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde güvercinini yakalamak için çıktığı 22 katlı rezidansın çatısından düşen bir kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde kaçan güvercinini yakalamak için çıktığı 22 katlı rezidansın çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.
M.T'nin (47) güvercini evinin bahçesinden Hunat Mahallesi'ndeki 22 katlı bir rezidansın çatısına kaçtı.
Güvercinini yakalamak için binanın çatısına çıkan M.T, dengesini kaybederek beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince M.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Kaynak: AA / Murat Asil - Yaşam