Kayseri'de Güvercinini Yakalamak İsterken Çatıdan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde güvercinini yakalamak için çıktığı 22 katlı rezidansın çatısından düşen bir kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.