Kayseri'de Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nu ziyaret etti. Proje, Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Fuat Attaroğlu işbirliği ile hayata geçirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bozantı Caddesi'nde kütüphane ve müzik okulunun yanı sıra oyun alanları, kafeterya ve sinema salonu gibi mekanların yer aldığı çok amaçlı Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu projesi tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinin 11'inci kütüphanesi olan yeri inceleyen Başkan Büyükkılıç, yetkililerden bilgi aldı.

Yeni neslin şanslı olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Kütüphanemiz, 15 bin civarında kitap ve dijital kitaplarımızla birlikte şehrimize, yavrularımıza yakıştı. Kütüphanemizi hazır hale getirdik, çocuklarımız burada faaliyetlere başladı." ifadelerini kullandı.

Proje, Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Fuat Attaroğlu işbirliği ile hayata geçirildi.