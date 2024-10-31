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Kayseri'de Düşen Kedi 'Şero' İçin 400 km Seyahat

Kayseri'de Düşen Kedi 'Şero' İçin 400 km Seyahat
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Kayseri'de 9. kattan düşerek yaralanan 'Şero' kedisi, sahibi Halil Sarıkaya tarafından tedavi için Osmaniye'ye götürüldü. Kedi, yoğun bakımda bir dizi ameliyat geçirecek.

KAYSERİ'de apartmanın 9'uncu kattan düşerek yaralanan 'Şero' isimli Kedi, tedavisi için sahibi Halil Sarıkaya (62) tarafından 400 kilometre uzaklıktaki Osmaniye'ye getirildi. Kırık bölgelerinde açık yara ve enfeksiyon tespit edilen Kedi, yoğun bakıma alındı.

Uzun yol otobüs şoförü Halil Sarıkaya, 26 Ekim'de 3 yıldır baktığı kedisi 'Şero'nun evde olmadığını fark etti. Komşularıyla görüşen Sarıkaya, kedisinin kısa bir süre önce, oturdukları apartmanın 9'uncu katındaki dairelerinin balkonundan düştüğünü öğrendi. Bahçeye inen Sarıkaya, yaralı kediyi yakınlardaki bir veteriner kliniğine götürdü. Vücudunda çok sayıda kırık olduğu ve çoklu organ yetmezliği yaşadığı belirlenen kedi ameliyata alındı. Bacağına pin adı verilen tel takılan kedi, ameliyatın ardından Sarıkaya'ya teslim edildi. Bir süre sonra kedinin bacağındaki tel, kasları parçalayarak dışarı çıktı. Bu duruma çare aramak için sosyal medyada araştırma yapan Halil Sarıkaya, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala'ya ulaşarak yardım istedi. Aracıyla 400 kilometre yol kateden Sarıkaya, kedisini Laçinbala'ya teslim etti. 'Şero', yeniden bir dizi ameliyata alındı.

'2 OĞLUMDAN FARKLI GÖRMÜYORUM'

Halil Sarıkaya, "Eve geldiğimde kedimin düştüğünü fark ettim. İlk müdahalesini oradaki klinikte yaptırdım. Daha sonra bacağındaki kırık yarası, telin çıkması nedeniyle açılmaya başladı. Sosyal medyada Ali Laçinbala hocamızın videolarını ve başarılı operasyonlarını gördüm. Çok şükür, bizleri kabul etti. Kedimi çok seviyorum. İki oğlum var, 'Şero'yu onlardan farklı görmüyorum. Ona şifa bulabilmek için 400 kilometre yol katettim. İnşallah güzel günler bizi bekler" dedi.

'BU CANA ŞİFA OLMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise "Halil amcamız akşam saatlerinde bizleri aradı ve kedinin fotoğrafları ile bilgilerini bizlerle paylaştı. 400 kilometre uzaklıkta bulunan kediyi sırf şifa olabiliriz maksadıyla bize getirdi. Yapmış olduğumuz ilk muayenede karın bölgesinde çok ciddi bir şişkinlik fark ettik. Mesaneye sonda bağladık ve boşalttık. Lavman yaparak bağırsakları boşaltmaya çalıştık ancak karındaki şişlik bir türlü inmeyince karın boşluğunda küçük bir operasyonla içeriği tespit etmeye çalıştık. Karın içi, kedinin 4 gündür beslendiği fakat boşaltamadığı sıvı ile kaplıydı. Yoğun bakımda müşahede altına aldığımız kedimizin kırık bölgesinde de çok ciddi bir açık yara ve enfeksiyon tespit edildi. Elimizden gelen bütün destek ile bu cana şifa olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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