Kayseri'de depoda çıkan yangın hasara yol açtı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çocuklar tarafından atılan torpilin neden olduğu yangın, yakındaki bir depoya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın söndürüldü. Ancak yangın hasara yol açtı.