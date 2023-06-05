Kayseri'de Çocuk İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, oyun oynarken kafası pencerenin demir korkuluğuna sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Danışment Gazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, E.K. (8) oyun oynadığı sırada kafasını penceredeki demir korkuluğa sıkıştırdı. Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Çocuğu sakinleştiren ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu çocuğu kurtardı.

Yaralanmayan ve ilk müdahalesi ambulansta yapılan çocuğun ailesi de rahat bir nefes aldı. - KAYSERİ