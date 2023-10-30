Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir evin terasında çıkan yangında çok sayıda güvercin hayatını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de bir evin terasında çıkan yangında çok sayıda güvercin telef oldu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evin terasında çıkan yangında çok sayıda güvercin telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Hilal Sokak'ta bulunan 3 katlı bir ikametin terasında henüz bilinmeyen bir nednele yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekipler tarafından kısa sürede söndürülen yangında çok sayıda güvercin telef oldu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ