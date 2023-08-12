Kayseri'de Baraj Gölünde Boğulan Çocuk

Kayseri'nin Develi ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren yabancı uyruklu çocuk, yaşamını yitirdi. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boğulan çocuk hastaneye kaldırıldı.