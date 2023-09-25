Kayseri'de asker konvoyunda zincirleme kaza: 3 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde asker konvoyunda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Eğribucak Mahallesi Hacılar Yolu üzerinde meydana gelen kazada, asker konvoyundaki 5 araç kazaya karıştı. Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 3 kişi de ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobillere çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ