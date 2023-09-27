Haberler ›› Yaşam ›› Kayseri'de apartmanın damından düşen kişi hayatını kaybetti

Kayseri'de apartmanın damından düşen kişi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın damından düşen kişi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.