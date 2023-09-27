Kayseri'de apartmanın damından düşen kişi hayatını kaybetti
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın damından düşen kişi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde apartmanın damından düştüğü öne sürülen kişi yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Sahabiye Mahallesi Profesör Fevzi Fevzioğlu Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın damına çıkan 49 yaşındaki M.Ü. dengesini kaybederek beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Ağır yaralanan M.Ü, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Yaşam