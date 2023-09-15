Kayseri'de altyapı çalışması sırasında toprak kayması: İşçi yaralandı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) işçileri tarafından Şeker Mahallesi'nde yapılan altyapı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. İşçilerden M.K, kayan toprağın altında kalarak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'de belediyenin altyapı çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçi yaralandı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) işçileri tarafından Şeker Mahallesi 6143. Sokak'ta altyapı ve yağmur suyu borusu döşeme çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.
İşçilerden M.K, kayan toprağın altında kaldı.
İş arkadaşları tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan M.K, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam