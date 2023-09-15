Kayseri'de altyapı çalışması sırasında toprak kayması: İşçi yaralandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) işçileri tarafından Şeker Mahallesi'nde yapılan altyapı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. İşçilerden M.K, kayan toprağın altında kalarak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.