Kayseri'de 3. kattan düşen 17 yaşındaki engelli hayatını kaybetti
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3. kattan düşen 17 yaşındaki engelli genç, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de 3. kattan düşen 17 yaşındaki engelli hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler mahallesi Papatya sokakta 3 katlı binanın 3. katında yaşayan Ömer Abid T. (17) balkondayken dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan genç, burada yaşamını yitirdi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Yaşam