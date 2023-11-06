Kayseri'de 3 araçlı trafik kazasında 9 kişi yaralandı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı ve 6'sı ağır 9 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastanelere kaldırıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6'sı ağır 9 kişi yaralandı.
Kocasinan Bulvarı Fuzuli Alt Geçidi'nde B.D. (19) idaresindeki 06 AV 2807 plakalı otomobil refüjdeki aydınlatma direğini çarptı.
R.K. (21) idaresindeki 01 SY 664 plakalı otomobil de aynı yönde seyreden ve kaza nedeniyle fren yapan M.B. (27) idaresindeki 58 AV 658 plakalı otomobile arkadan çarptı.
İhbar sonucu olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada B.D. D.G, S.Ö, A.Ç, B.D. ve M.K. ağır, İ.K, N.K. ve B.P. hafif yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.