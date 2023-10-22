Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Provası Yapıldı

Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesinde prova yapıldı. Sivas Caddesi'nin bir bölümü ve Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapatıldı. Provalarda halk oyunu gösterileri, jimnastik gösterileri ve konuşmalar yapıldı. Geçit töreni de gerçekleştirildi.

Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlamaları öncesinde prova yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama provası nedeniyle Sivas Caddesi'nin bir bölümü ve Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerinin çevre güvenliğini aldığı provalarda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, halk oyunu gösterileri, jimnastik gösterileri ile günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Bandosunun müzik dinletisinin ardından öğrenciler, askerler ve polis ekiplerinin oluşturduğu kortejin geçit töreni gerçekleştirildi. - KAYSERİ