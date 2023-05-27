Kayseri'de 13. kattan düşen anne ve 2 çocuğu öldü

Kayseri'de, 13'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşüp hayatını kaybeden Nurgül Dal (29) ile çocukları Hamza (9) ve Zümra Dal (5) ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Nurgül Dal'ın 6 yıl önce katıldığı 'Gelin Evi' yarışmasında 1. olduğu öğrenildi. Cenazeler yarın Hacılar ilçesinde toprağa verilecek.

6 YIL ÖNCE 'GELİN EVİ' YARIŞMASINDA 1'İNCİ OLMUŞ

Kayseri'de, 13'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşüp ölen Nurgül Dal (29) ile çocukları Hamza (9) ve Zümra Dal (5) ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Dal ve 2 çocuğunun düştüğü sırada otobüs şoförü olan eşi Hulusi Dal'ın evde olmadığı öğrenildi.Diğer yandan Nurgül Dal'ın 2017 yılında televizyonda yayınlanan 'Gelin Evi' programına katıldığı öğrenildi. Dal, 6 yıl önce yapılan yarışmada 1'inci olmuştu. Anne Nurgül Dal ile Hamza ve Zümra Dal'ın cenazeleri yarın Hacılar ilçesinde toprağa verilecek.

Furkan KAVUKLU/ KAYSERİ,