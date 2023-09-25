Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Park Et-Vale Uygulaması Sürücüler Tarafından Memnuniyetle Karşılanıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından hizmete giren ve sürücüler için büyük kolaylık sağlayan Park Et-Vale uygulaması, araç sürücüleri tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Kentte araç sürücülerine otopark konusunda kolaylık sağlamayı hedefleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'nin Park Et-Vale uygulaması, araç sürücüleri için rahat ve konforlu bir deneyim oluyor. Kaleönü'nde devam eden uygulama ile aracını park etmek isteyen sürücüler zamandan ve otopark arama telaşından kurtuluyor. Bu uygulama, Kayserililer ve kente gelen araç sürücüleri tarafından takdir toplarken, bir vatandaş, "Personel araçlarımızı kendi araçları gibi koruyor. Bu hizmetten çok memnunuz" diyerek memnuniyetini dile getirdi. Kaleönü otopark alanında, park yeri ararken, vale sayesinde işlerinin kolaylaştığını belirten bir araç sürücüsü vatandaş ise "Park yeri ararken çok sıkıntı yaşadık. Bizi personel, gayet iyi karşılıyor, yardımcı oluyor. Bu uygulama sayesinde park yeri aramadık, gideceğimiz yer için daha kolay ulaşım sağladık" dedi.

Uygulama nasıl çalışıyor?

Büyükşehir Belediyesi otopark görevlileri tarafından park edilecek araç, sürücüden Kaleönü Vale Noktası'ndan teslim alınırken, Bedesten Katlı Otoparkı'na park işlemi gerçekleştiriliyor. Araç, plaka ve sürücü iletişim bilgileri ile sisteme kayıt gerçekleştirilerek, verilen telefon numarasına link ve şifre gönderiliyor. Araç teslim alınmak istendiğinde, cep telefonuna gelen linke tıklayıp, aracın ne zaman alınmak istendiğine dair not bırakılabiliyor. Sürücü vatandaşlara, araçlarında değerli eşya bulundurmamaları yönünde uyarılarda da bulunuluyor. - KAYSERİ