Kayseri Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Personelleri Özel Öğrencilerin Evlerine Konuk Oldu

Türkiye'nin alanında en donanımlı engelsiz yaşam merkezlerinden biri olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi personelleri özel öğrencilerinin evlerine konuk olarak, gönül bağını daha da güçlendirdi.

Büyükşehir Belediyesi, her geçen gün Kayseri'de ulaşımdan altyapıya, sağlıktan spora hemen her alanda en iyi şekilde hizmet vermeye gayret gösterirken, bir yandan da gönül belediyeciliğinde örnek ve öncü hizmetler yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi personelleri özel öğrencilerinin evlerine konuk oldu. Özel öğrencilerin düşünce ve taleplerini daha yakından dinleme imkanı buldular. Özel öğrencilerin evlerine konuk olan Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi personelleri özel öğrencilerle gönül bağını daha da güçlendirerek, onları kendi evlerinde dinledi.

Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi personelleri, bu şekilde özel öğrencilerin düşünce ve taleplerini daha yakından dinleme ve imkanı buldu. - KAYSERİ