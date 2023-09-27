Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aydınlatma Sistemlerini Modernize Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında yer alan parklar, mesire alanları, hobi bahçeleri, sosyal yaşam merkezleri ve araç alt geçitleri dahil olmak üzere birçok alandaki aydınlatma sistemlerini modernize ederek, şehrin estetiğini ve enerji verimliliğini bir arada arttırmaya devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında yer alan parklar, mesire alanları, hobi bahçeleri, sosyal yaşam merkezleri ve araç alt geçitleri dahil olmak üzere birçok alandaki aydınlatma sistemlerini modernize ederek, şehrin estetiğini ve enerji verimliliğini bir arada arttırmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin şehirdeki yaşam kalitesini artıran ve Kayseri'nin sürdürülebilirlik hedeflerine önemli bir katkı sağlayan çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından şehrin dört bir yanında yer alan parklar, mesire alanları, hobi bahçeleri, sosyal yaşam merkezleri ve araç alt geçitleri dahil olmak üzere birçok alandaki aydınlatma sistemlerini modernize edilerek, şehrin estetiğini ve enerji verimliliği arttırılıyor. Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı Ağaçlandırma ve Bakım Şube Müdürlüğü, şehrin aydınlatma sistemlerini çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirme amacıyla imza attığı projede, eski tip aydınlatma ürünleri ve sistemleri, yüksek verimli LED aydınlatma ürünleri ve akıllı aydınlatma sistemleriyle değiştiriyor. Proje ile yeni LED aydınlatma ürünleri, enerji tüketimini önemli ölçüde azaltırken, şehir bütçesine de tasarruf sağlıyor. Öte yandan daha az enerji tüketimi, karbon ayak izini azaltırken, şehrin yeşil geleceğini destekliyor. Şehrin güvenli noktasında da çok işe yarayan yeni nesil aydınlatma sistemleri ayrıca uzaktan kontrol edilebilir bir şekilde ihtiyaca göre ayarlanabiliyor ve bakım daha verimli hale getiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi projenin tamamlanmasıyla kenti, sadece bir ışık kaynağı olmaktan öte aynı zamanda çevre ile alakalı sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konularında da öncü bir şehir haline getirecek. - KAYSERİ