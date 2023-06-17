Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'nın oğlu evlendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın oğlu Enes Büyükkılıç, hayatını Bengisu Yılmaz ile birleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın oğlu Enes Büyükkılıç, Bengisu Yılmaz ile dünya evine girdi. Kentte bulunan bir düğün salonunda dünya evine giren çiftin nikahını Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu kıydı. Çiftin nikah şahitliğini ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Ayşe Böhürler, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, CHP Kayseri Milletvekilleri Mahmut Arıkan ve Aşkın Genç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirisci yaptı. Nikahın kıyılmasının ardından Bakan Özhaseki çifte mutluluklar dileyerek evlilik cüzdanını Bengisu Yılmaz'a verdi.

Erdoğan'dan tebrik

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile telefonda görüşerek çifte mutluluklar diledi. - KAYSERİ