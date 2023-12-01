Üye Girişi
Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Çamaşır Yıkama Merkezini İnceledi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çamaşır yıkama merkezinde incelemelerde bulundu. Merkezde personel ve öğrencilerle bir araya gelen Büyükkılıç, talep ve önerileri dinledi. Üniversiteli gençlerin hayatını kolaylaştırmak adına ücretsiz hizmet sunduklarını belirten Büyükkılıç, öğrenci dostu yerel yönetim anlayışı sergilediklerini bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çamaşır yıkama merkezinde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkezde personel ve öğrencilerle bir araya gelen Büyükkılıç, talep ve önerileri dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, öğrenci dostu yerel yönetim anlayışı sergilediklerini bildirdi.

Üniversiteli gençlerin hayatını kolaylaştırmak adına hizmet sunduklarını belirten Büyükkılıç, hizmetin öğrencilere ücretsiz olduğunu kaydetti.??????

Kaynak: AA / Yaşam

Memduh Büyükkılıç Kayseri Yerel yönetim Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK 2023? Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri açıklandı mı, nereden alınır? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanır? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi tarihte toplanıyor? DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI 2023 || Doğu Ekspresi bilet ne kadar 2023, 2 kişilik, 4 kişilik örtülü kuşetli, yataklı ne kadar? Borsa neden düşüyor? 1 Aralık Borsa neden düşer, hisseler neden düşüş gösterir? Çalışan emekliye ikramiye (5000 TL) ne zaman yatacak, yatacak mı? Çalışan emekliye 5 bin TL verilecek mi? Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret kaç TL, ne kadar olacak 2024? APPLE ZAM GELECEK Mİ, geldi mi, ne zaman geliyor? iPhone 15, 14, 13, zam geldi mi? Ankara Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma Ankara cuma namaz saati! CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023: 1 Aralık Cuma mesajları yazılı, resimli, kısa, ayetli! Hayırlı Cumalar mesajları! İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! TÜİK KASIM AYI ENFLASYON ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklenti ne kadar? 2023 TEFE-TÜFE oranı nedir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Selman Öğüt kimdir? Selman Öğüt kaç yaşında, ne iş yapıyor? 1 Ocak 2024 tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi, okul, iş yerleri, devlet kurumları açık mı? 3600 ek gösterge torba yasada var mı? Yeni torba yasada 2023 3600 ek gösterge var mı? Peros hangi ülkenin? Peros hangi ülkenin ürünü, markası? Peros markası hangi ülkeye ait?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title