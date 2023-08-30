Kaymakam Mehmet Aksu, Samandağ'da Yaşanan Sorunlara Yardımcı Oldu
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde sağanak yağışın etkisini göstermesinin ardından, Kaymakam Mehmet Aksu, sorunların yaşandığı yerlere giderek vatandaşlara yardımcı oldu.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sağanak yağışın etkisini göstermesinin ardından, Kaymakam Mehmet Aksu, sorunların yaşandığı yerlere giderek vatandaşlara yardımcı oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kahramanmaraş merkezli depremde büyük enkazın oluştuğu Hatay'ın Samandağ ilçesinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Konteyner Kent ve ilçede yaşayan vatandaşların sorunlarını gidermek adına olumsuzlukların yaşandığı yerlere giden Samandağ Kaymakamı Mehmet Aksu, ekiplerle ile birlikte sorunları çözdü. Vatandaşlar Kaymakam Aksu'ya yoğun ilgi gösterdi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam