Kayıp Korhan Berzeg'in Köpeği Tina Geri Döndü

BERZEG'İ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İstanbul'dan geldiği memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinde, 17 Haziran'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'in (83) yanındaki Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina', 74 gün sonra Armutlu Mahallesi'ndeki eve döndü. Köpeğin geri dönmesi üzerine, Berzeg'in İstanbul'da olan ailesine haber verildiği ve eşi Angela Berzeg'in Gönen'e gelmek için yola çıktığı öğrenildi.

Tina'nın çip kontrolünün yapıldığını ve şu anda Berzeg ailesinin evinde olduğunu belirten yetkililer, Korhan Berzeg'i arama çalışmalarının ise sürdüğünü kaydetti. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da "Köpek geldi. Aileyi çağırdık. Arkadaşlarla birlikte durum değerlendirmesi yapıp, arama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.

Hatice DAĞLI/ GÖNEN (Balıkesir),