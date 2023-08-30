Kayıp Köpek Tina Dronla Görüntülendi

BERZEG İÇİN KÖPEĞİ TİNA'NIN DA ÇALIŞMALARDA YER ALACAĞI YENİ ARAMA ROTASI OLUŞTURULACAK (4)

DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Korhan Berzeg'in 74 gün sonra eve dönen köpeği Tina, Armutlu Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde dronla görüntülendi. Berzeg'in eşi Angela Berzeg ve komşuları ile birlikte bahçede olduğu görülen köpekten, Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimliği'nce kan örneği alındı. Tina'nın 74 gün boyunca ne gibi yiyeceklerle beslenip hayatta kaldığının belirlenmesi için evin bahçesinde kan örneği alındığı anlar, dronla havadan görüntülendi.

Öte yandan Jandarma Suç Araştırma Timleri de (JASAT) eve gelerek aile ile görüştü.

ANGELA BERZEG OTOMOBİLİ İLE EVİNDEN ÇIKARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaybolan eşi Korhan Berzeg'i arama çalışmaları devam ederken yanında bulunan Tina isimli köpeğinin 74 gün sora geri dönmesi sonucu, İstanbul'dan Gönen'in Armutlu Mahallesi'ndeki evine gelen Angela Berzeg akşam saatlerinde yanında biri kadın iki arkadaşıyla kullandığı otomobil ile evinden ayrılırken görüntülendi.