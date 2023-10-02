Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yağan yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda tır devrilirken, dorsesindeki sabunlar ise yola saçıldı. Can kaybının olmadığı kazada tırın dorsesinde bulunan sabun kolileri ise yola saçıldı.

Kaygan yolda tır devrildi: Dorsedeki sabunlar yola saçıldı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yağan yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda tır devrilirken, dorsesindeki sabunlar ise yola saçıldı.

Gaziantep'ten Tacikistan'a sabun götüren 27 AVB 129 plakalı tır, Adilcevaz-Erciş kara yolunun 20 kilometresinde yolun kaygan olması nedeniyle şarampole yuvarlandı. Can kaybının olmadığı kazada tırın dorsesinde bulunan sabun kolileri ise yola saçıldı.

Olay yerine gelen trafik polisi başka kazaların yaşanmaması için önlem alırken, Karayolları ekibi de etrafa saçılan sabunları topladı.