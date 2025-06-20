Kaydırakta Sıkışan Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kaydıraktaki koruma demirlerine bacaklarını sıkıştıran Yamaç B. (8), itfaiyenin çalışması ile bulunduğu yerden çıkartıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kamer Sokak'taki çocuk parkında meydana geldi. Karnesini alıp, parka gelen ilkokul öğrencisi Yamaç B., oyun oynarken kaydıraktaki koruma demirlerine bacaklarını sıkıştırdı. Olayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye görevlileri, Yamaç B.'yi sıkıştığı yerden kurtardı. Durumu iyi olan Yamaç B., ailesine teslim edildi.