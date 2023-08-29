Kaybolan yaşlı adamın köpeği evine döndü

İSTANBUL'dan geldiği memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmalarında 74 gün geride kaldı. Berzeg'den şu ana kadar bir haber alınamazken, köpeği Tina'nın, Armutlu Mahallesi'ndeki evinde döndüğü öğrenildi. Yetkililer köpeğin geldiğini aileye söylediklerini, ailenin de Gönen'e gelmek üzere İstanbul'dan yola çıktığını belirtti.

HABER: Hatice DAĞLI/GÖNEN (Balıkesir),