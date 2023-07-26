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Kaybolan otizmli çocuk 6 saatte bulundu

Yaşam Haberleri

Mersin'in Tarsus ilçesinde kaybolan otizmli Ç.Ö. 6 saat sonra evlerine 7 kilometre uzaklıkta bulundu. Arama çalışmalarından sonuç alamayan yakınları jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine İtfaiye, AFAD, Jandarma ve AKUT tarafından arama çalışması başlatıldı. Vatandaşların da katıldığı aramalar sonucunda Ç.Ö. kaybolduğu eve 7 kilometre mesafede saat 25 Temmuz saat 02.30 sıralarında bulundu. Sağlık durumu iyi olan çocuk, ailesine teslim edildi.

Kaybolan otizmli çocuk 6 saatte bulundu

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde kaybolan otizmli Ç.Ö. 6 saat sonra evlerine 7 kilometre uzaklıkta bulundu.

Tarsus'a bağlı Çukurbağ Mahallesi'nde 24 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20.30 sıralarında ailesiyle birlikte akraba ziyaretine gelen otizmli Ç.Ö. oyun oynarken evin önünden kayboldu. Arama çalışmalarından sonuç alamayan yakınları jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine İtfaiye, AFAD, Jandarma ve AKUT tarafından arama çalışması başlatıldı. Vatandaşların da katıldığı aramalar sonucunda Ç.Ö. kaybolduğu eve 7 kilometre mesafede saat 25 Temmuz saat 02.30 sıralarında bulundu. Sağlık durumu iyi olan çocuk, ailesine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ersoy Yalçın - Yaşam

Jandarma İtfaiye Tarsus Mersin Yaşam Haberler

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