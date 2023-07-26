Kaybolan otizmli çocuk 6 saatte bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde kaybolan otizmli Ç.Ö. 6 saat sonra evlerine 7 kilometre uzaklıkta bulundu. Arama çalışmalarından sonuç alamayan yakınları jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine İtfaiye, AFAD, Jandarma ve AKUT tarafından arama çalışması başlatıldı. Vatandaşların da katıldığı aramalar sonucunda Ç.Ö. kaybolduğu eve 7 kilometre mesafede saat 25 Temmuz saat 02.30 sıralarında bulundu. Sağlık durumu iyi olan çocuk, ailesine teslim edildi.