Kaybolan küçük Meryem termal kamera ile bulundu

Saatler süren çalışma sonuç verdi, endişeli bekleyiş yerini mutlu sona bıraktı

2,5 yaşındaki kayıp Meryem Hasan, 13 saat sonra biber tarlasında bulundu

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 2,5 yaşındaki Meryem Hasan, gece boyunca devam eden termal kamera destekli aramaların ardından bulundu. Yaklaşık 13 saat süren çalışmanın sonuç vermesiyle küçük kızın ailesinin endişeli bekleyişi yerini mutlu sona bıraktı.

Olay, İslahiye'nin kırsal Örtülü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2,5 yaşındaki yabancı uyruklu Meryem Hasan, akşam saatlerine doğru ailesi biber tarlasında çalışırken bir anda gözden kayboldu. Ailesi ve çevredeki vatandaşların arama çalışmaları sonuç vermeyince durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Termal kamera, dron ve 200 kişilik ekibin çalışması mutlu sonla bitti

İhbar üzerine olay yerine Gaziantep AFAD, jandarma, güvenlik korucuları, İHH ve Anda arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Toplam 200 kişilik uzman ekibin çalışması, dron ve termal kamera destekli çalışmaların ardından 2,5 yaşındaki Meryem Hasan, biber tarlasında sağlık bir şekilde bulundu. Küçük kızı arama ve bulunma anları ise termal kamera ve dron kameralarca kaydedildi. Yaklaşık 13 saat sonra bulunan küçük Meryem'in ilk istediği ise su oldu.

Küçük kız ile ailesi hastanede kucaklaştı

Biber tarlasında bulunan küçük çocuk, olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan ve tedbir amaçlı hastanede bekletilen küçük Meryem, gece boyunca endişeli bir şekilde kendisinden haber bekleyen annesi ve babasıyla hastanede buluştu.