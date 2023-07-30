Kaybolan köpeğini bulmak için sokak sokak geziyor

Evladı gibi sevdiği köpeğini getirene para ödülü verecek

ELAZIĞ - Elazığ'da yaşayan Yusuf Aşar, kaybolan köpeğini, sokak sokak ararken köpeği bulup getiren kişiye para ödülü vereceğini belirtti.

Elazığ'da yaşayan Yusuf Aşar, 4 yıl önce yavru halde terrier cinsi süs köpeği aldı. Evinin bahçesinde beslediği 'Maya' isimli süs köpeği bu zamana kadar bulunduğu yerden kaçmazken, 18 Temmuz günü bir anda ortadan kayboldu. Yemek ve suyunu tazelemek için gittiği bahçede köpeğini göremeyen köpek sahibi Aşar, bir süre sağa sola baktıktan sonra hemen karakola giderek köpeğinin kaybolduğu veya çalındığı ihbarında bulundu. Kaybolan veya çalındığı iddia edilen köpeğin bulunması için ekipler çalışmalarını sürdürürken, köpeğin sahibi Yusuf Aşar, 'Maya'nın' fotoğraflarını bastırdığı kayıp ilanıyla sokak sokak gezerek arıyor. Kentin birçok noktasını gezen ve vatandaşlara tek tek köpeğin fotoğraflarını gösteren sahibi, kaybolan veya çalınan köpeği bulup getirene ise 2 bin lira para ödülü vereceklerini söyledi.

Köpeğinin 18 Temmuz Salı gününden itibaren kayıp olduğunu belirten Yusuf Aşar, "Köpeğimiz Akçakiraz beldesi civarında kayboldu. Kendisi bahçede oyun oynamayı çok severdi. Köpeğimizin çalındığını düşünüyoruz. O günden itibaren gitmediğimiz yer başvurmadığımız yer kalmadı ama henüz bulamadık. Köpeği görenlerin bizlere bildirmesini istiyoruz. Köpeğimize bebekliğinden itibaren biz bakıyoruz. Bizim evladımız gibi olmuştu. Kaybolduğu için bayağı hüzünlüyüz. Bulup getirenlere de 2 bin lira civarında bir para ödülü vereceğiz. Yeter ki köpeğimizi bize sağ salim getirsinler. Çalanlar dahi olsa yeter ki bizim köpeğimizi geri getirsinler. Para ödülünü kendimiz taktim edeceğiz. Maya bize karşı bağlıydı. Daha önce hiç kaybolmadı o yüzden çalındığını düşünüyoruz. Zaten bahçeye oyun için bırakmıştık. Kolay kolay bir yere giden bir köpek değil. Gitmediğimiz ve başvurmadığımız yer kalmadı. Gören olmamış ödülden dolayı da yalan haber verenler çok oluyor. Dürüst bir şekilde bizlerle iletişim sağlanmasını istiyoruz. Bize köpeğimizin ölü haberi gelmedi bundan dolayı da umutluyuz. Köpeğimizi bulmak için gitmediğimiz yer kalmadı. Akçakiraz, Yazıkonak ve Yurtbaşı beldeleri başta olmak üzere her tarafa baktık fakat bulamadık. Görenlerin duyanların hatta çalan kişiler dahi olsa bize köpeğimizi geri getirsinler ödül de ne isterlerse biz vermeye razıyız. Köpeğimizi bize sağ salim getirmelerini istiyoruz" dedi.